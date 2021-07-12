شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية خلال شهر مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في مايو 2020 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وذلك نتيجة النمو الكبير في إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.8%.

ورفعت السعودية إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2020 إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2021.

وقالت الهيئة في تقرير حديث لها، إن إنتاج نشاط الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 1.9%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأشارت الهيئة في التقرير أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر قاد الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهرمايو2021 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب التقرير، ارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.9% مقارنة بشهرمايو2020، فيما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 13.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس كميات الإنتاج، شهد ارتفاعا بنسبة 3.5% في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل 2021.

وقالت الهيئة إن نشاط التعدين والتحجير، صاحب أكبر وزن قياسي في المؤشر 74.5%، قاد الإنتاج الصناعي بالمملكة شهريا للارتفاع حيث صعد بنسبة (5.0%) مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة(18.8%) مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض. فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة (2.7%) مقارنة بشهرأبريل 2021.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج دامتعايعانصلاا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذييتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية.