شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر 12-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 12-7-2021 أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.52جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.47 جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.58 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.56 جنيه للشراء. 18.69 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.52 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.52 جنيه للشراء. 18.67 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.52 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.52 جنيه للشراء. 18.67 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.55 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.55 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء. 18.69 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء. 18.69 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.51 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.51 جنيه للشراء. 18.67 جنيه للبيع.