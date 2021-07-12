شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت ضغط توقعات التضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة و شهادة "جيروم باول" من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1856$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1876$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1880$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1781$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكبر من 0.1% ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي تلك التطورات مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة التي تصدر غدا الثلاثاء ،بجانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد غدا الأربعاء ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

إذا تجاوزت بيانات أسعار المستهلكين توقعات السوق ، يتوقع بعض الخبراء أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لرفع أسعار الفائدة فى وقت أقرب عن توقعاته الحالية فى عام 2023.