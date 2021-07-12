شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي الآن ليختبر الدعم المحوري 74.70، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، حيث إن كسره سيحول السعر إلى الانخفاض والتوجه نحو 72.75 على المدى القريب، بينما يحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 77.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.50 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد