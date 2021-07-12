شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى 1.3890 ويتداول دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1.3805 مبدئياً.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد