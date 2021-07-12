شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1888 ولا يزال دونه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض من جديد، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً بالاعتماد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط