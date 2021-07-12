شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا اليوم الاثنين 12-7-2021، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وسجلت الدواجن البيضاء المزارع 27 - 28 جنيها للكيلو وفقا لسعر المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها وسجلت أسعار الدواجن البلدى بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض فسجل البيض الأبيض 38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.