شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 936 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ 936 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - لمنخفضي الدخل" نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75م2 بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحاً أن نسبة الإنجاز الإجمالية بموقع المشروع تخطت 75% وهو ما يتجاوز النسب المستهدفة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكداً دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، أنه تم تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ75م٢ (غرفتين + صالة) لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين علي الزواج، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مرافق (مياه - صرف – كهرباء - الاتصالات(، وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي.