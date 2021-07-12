شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر صرف اليورو مسجلا 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

أما سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، سجل ارتفاعا أمام الجنيه مسجلا 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات أمس كان بـ 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.67 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.49 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات أمس كان بـ 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.