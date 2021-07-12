شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 12-7-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدولار اليوم الاثنين 12-7-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى فى البنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.