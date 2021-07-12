شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالموانئ السعودية يكشف عن تفاصيل فرص الشراكة مع القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة في الهيئة العامة للموانئ السعودية، مساعد الدريس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، في طرح فرص استثمارية، لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية.

وقال الدريس إنه سيكون هناك 8 عقود بداية موزعة على 8 موانئ 4 على الساحل الشرقي و4 على الساحل الغربي، موضحا أن المحطات ستكون متعلقة بخدمات الحاويات والبضائع العامة والبضائع السائبة والركاب والمواشي والدحرجة، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبر أن هذه الفرص ستشكل المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف رفع مستوى البنية الفوقية والتحتية للموانئ في المملكة، موضحا أن عملية طرح الفرص ستكون على عدة مراحل، أولها مرحلة إبداء الرغبة حتى 28 يوليو 2021 لتبدأ بعدها مرحلة تقديم العروض لتقييمها وتأهيل الشركات المتقدمة.

وذكر أن الجدول الزمني يتراوح بين سنة وسنة ونصف حسب جدول المحطات، مبينا أن هذه العقود تندرج ضمن مسار التخصيص وستكون الشروط متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية ونرحب بجميع الشركات المحلية والعالمية للمشاركة.

يشار إلى أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر، المشغلة لميناء جدة في السعودية للاستثمار في موانئ في إفريقيا والشرق الأوسط، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة) تخطط مذن فترة للاستثمار في ثلاثة موانئ دولية على الأقل في السنوات الخمس المقبلة.

ويبلغ إجمالي كل استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار، كما تهدف الشركة إلى إنفاق ما يصل إلى 1.7 مليار دولار على تطوير مينائها الرئيسي في جدة على البحر الأحمر، فضلاً عن الاستثمار المحتمل في موانئ سعودية أخرى.

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية أعلنت في نهاية العام الماضي بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل 2020 وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.