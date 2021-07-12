شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقه مرتقبة لتعزيز جودة وسلامة السلع بأسواق السعودية وعمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، أن يُمثل التعاون بين السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة بأسواق البلدين.

وأكد القصبي أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر المحافظ بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للمملكة، أن التعاون بين المملكة وعُمان بأنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة.

يشار إلى أنه مؤخرا، أعلنت شركة الكثيري القابضة المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" عن حصول مصنع شركة اليان للصناعة التابعة لها على شهادة ساسو SASO.

وساسو SASO هي علامة تجارية مسجلة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، و هي جهة موثوقة عالمياً وممكّنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتتلخص رسالتها في التميّز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.