شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات السعودية غير النفطية لسلطنة عُمان تتجاوز 17 مليار ريال خلال 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغ أكثر من 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودية أسهم في تمويل مشروعين مشتركين مع سلطنة عُمان بقيمة تتجاوز 90 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحول الصادرات السعودية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه خلال عام 2020 بلغت قيمة الصادرات إلى سلطنة عُمان أكثر من 3 مليارات ريال سعودي.

وأوضح أن تلك الصادرات تتمثل في خليط من المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية المعمرة.

وبين أن المنتجات المستوردة من سلطنة عُمان خلال العام الماضي تنوعت بين عدد من المنتجات الغذائية، ومواد البناء والمعادن، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات ريال.

وأكد أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الحالي إلى المملكة، فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مسئولي البلدين لتبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والتجارب الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.

يشار إلى أن إحصائية صادرة في شهر أبريل الماضي من الوزارة، أظهرت أن القطاع الصناعي بالمملكة استطاع أن يضيف 15.23 مليار ريال لرأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 102 ترخيص جديد.

وأشارت الإحصائية أن القطاع شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً.