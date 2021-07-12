شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السعودي: حجم التبادل التجاري مع سلطنة عُمان يتجاوز ملياري ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان بلغ أكثر من ملياري ريال بالربع الأول من هذا العام .

وأوضح أن عدد المستثمرين السعوديين بعمان (شركات ومؤسسات وأفراد) بلغ 1235 مستثمراً، كما أن عدد الشركات العمانية بالمملكة بلغ 320 شركة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان تبلغ قرابة 24 مليار ريال، موضحا أن هناك عدداً من الشركات السعودية المهتمة تستثمر بقطاعات حيوية مختلفة بمان، مثل البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات العمانية بالمملكة تبلغ 4.7 مليار ريال وتشمل قطاعات المواد الكيميائية، والأغذية، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، وخدمات صناعة الزيت والغاز.

وتوقع أن تتضاعف هذه الاستثمارات في المستقبل، نظراً للاهتمام المشترك بتطوير الفرص الاستثمارية مع الجانب الحكومي العماني أو مع الشركات العمانية الخاصة.

وأعتبر أن التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 سيوجد عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والتكامل بالمناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وأكد المهندس الفالح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الحالية للسعودية تُجسّد عزم القيادتين على تعزيز العلاقات الأخوية وتنميتها في جميع المجالات، وتعميق وترسيخ العلاقات الأخوية.

وأشار الفالح إلى أن ما يجري الترتيب له كنتيجة لهذه الزيارة من خطواتٍ مهمةٍ، تتعلق بتطوير اتفاقية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وسلطنة عُمان، وتشكيل مجلس أعمال سعودي عماني، سيُيسّر الوصول إلى الفرص الاستثمارية بالبلدين الشقيقين.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن الوزارة تتجه لإنشاء وكالتين تعنى بتقديم الفرص الاستثمارية وتجهيزها للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن الوكالتين ستقومان بوضع هذه الفرص على منصة متخصصة، كما لن تكون مقتصرة على الاستراتيجيات القطاعية والتوصيف العام والشامل، وإنما تفصيل لهذه الفرص مع تحديد مستهدفاتها الربحية، وتوضيح التشريعات المطبقة عليها.