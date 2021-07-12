شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوقف التصحيح الهابط – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مستوى 73.30 ويستقر فوقه حاجز 74.00 الآن، مما يؤكد توقّف التصحيح الهابط الذي سيطر على التداولات الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ باختبار القمّة المسجّلة مؤخراً عند 76.95.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بدعم من التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 73.30 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.30 والمقاومة 76.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد