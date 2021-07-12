شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو: إعلان نتائج الربع الثاني والنصف الأول.. الأحد 8 أغسطس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ثواني - 10:30 صباحًا, 12 يوليو 2021 م
المناطق - الرياض
أوضحت أرامكو السعودية أنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على www.aramco.com/investors .
وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملًا القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 1 محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.