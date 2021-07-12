شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن نتائجها للربع الثاني في 8 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أرامكو السعودية أنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على www.aramco.com/investors .

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملًا القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 1 محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.