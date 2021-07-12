شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد السندات الأمريكية اليوم يرسم حركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته عالمياً اليوم الاثنين 11 يوليو 2021، وسط ترقب وانتظار من المتداولين لما سيسفر عنه مزاد السندات الأمريكية آجال 10 سنوات المرتقب اليوم، والذي يكون له انعكاس مباشر على حركة مؤشر الذهب.

ويؤكد المراقبون لحركة مؤشر الذهب، أن سوق السندات الأمريكية إذا شهد أية ارتفاعات في العائد فإن الذهب سيتراجع دون 1800 دولار، تشهدنا الأسبوع الماضي نزول عائد السندات، مما تسبب في صعود الذهب إلي مستويات 1808 دولار، لذلك يرسم مزاد السندات الأمريكية اليوم حركة سعر الذهب

وشهدنا الأسبوع الماضي تعافي أسعار الذهب، حيث تم تداولها فوق 1800 دولار أمريكي بسبب توجهات المتداولين للبحث عن ملاذ آمن في ظل تسارع انتشار محتور لفيروس دلتا من فيروس كورونا، إلى جانب تراجع عائدات السندات الأمريكية، وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.3٪، مسجلة ثاني أكبر انخفاض يومي لها في 2021 يوم الثلاثاء الماضي.

وسيطرت حالة من القلق خلال الأسبوع الماضي على الأسواق المالية لتنخفض مؤشرات الأسهم منتصف الأسبوع بشكل ملموس ولكن عاود المتداولون لاستغلال فرصة انخفاض الأسعار، لتحقق مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في يومي الخميس والجمعة.

أسعار الذهب فى مصر تسجل اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 استقرار ملحوظ عند 787 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر وتستقر الأونصة العالمية عند 1808 دولار للأونصة.