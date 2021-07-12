شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب قرب الحاجز- تحليل - 12-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج هجومه السلبي الأخير بتسجيله لمستوى 129.62 ليرتد بعد ذلك تشكيل تصحيحي صاعد مقتربا من الحاجز المتمثل بمستوى 131.10, الثبات السلبي المتكرر دون هذا الحاجز يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية ليمكنه ذلك من كسر مستوى 129.60 والوصول نحو الهدف السلبي التالي المتمركز عند 128.75.

أما تعرض السعر لضغوط إيجابية قوية وتجاوزه للحاجز الحالي, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم السلبي ولنتوقع استهدافه بذلك لمستويات إيجابية قد تبدأ من 131.70 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 133.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.10 و 129.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز