شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر المقاومة الإضافية-تحليل - 12-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لقوة المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره دعم إضافي باستقراره قرب 150.90 لنلاحظ تشكيله بذلك لارتداد صاعد مختبرا بذلك المقاومة الإضافية المستقرة عند 153.35.

يعتمد السيناريو الحالي على ثبات المقاومة المذكورة سابقا ولنتوقع بثباتها تجديد السعر للمحاولات الهابطة ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو 151.90 ومن ثم ليكرر الضغط على المتوسط المتحرك 55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.40 و 151.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة