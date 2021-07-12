شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤكد السلبية– تحليل - 12-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه لسيطرة الميل الهابط نتيجة لثباته المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 1133.00 ليدعونا ذلك لانتظار تشكيله لموجات سلبية جديدة بهدف الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز حول 1035.00 و 980.00 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نشير إلى احتمالية تشكيل السعر حاليا للمزيد من التذبذب الجانبي نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 لننتظر تقديمه للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1115.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط