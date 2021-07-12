شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب دون الحاجز– تحليل- 12-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمركز عند 4.4100 ليستمر ذلك بتأجيل الهجوم الصاعد وليزيد من فرص تجديده للمحاولات التصحيحية السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, سيزيد من فرص تجاوز السعر لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز قرب 4.1900 ومن ثم لننتظر اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.0800 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.41000 و 4.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط