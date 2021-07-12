شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي حققت في نهاية الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة، ويأتي ذلك في أعقاب تيسر السياسة النقدية في الصين والتي ساهمت في تهدئة بعض التوترات الأخيرة حيال النمو العالمي والقلق من تشفي الفيروس التاجي في آسيا وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الياباني.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7% في أيار/مايو الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 5.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 4.8%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.8% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.2% مقابل 6.5% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض نسبة مطالبات الاحتياطي لدى المصارف الصينية بواقع 50 نقطة أساس، إي خفض المصارف للأموال التي تحتفظ بها في خزائنها كنسبة من إجمالي الودائع، وسيؤدي ذلك الخفض إلى زيادة المغروض من الأموال التي يمكن للمصارف إقراضها للشركات والأفراد في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، من المقرر اليوم الاثنين أن تضع الحكومة اليابانية العاصمة طوكيو في حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، كما من المقرر أن تبدأ قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول وفقاً لتقرير وسائل الإعلام المحلية، وفي أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا تكافح مع الارتفاع الأخير في الإصابات.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا، ويذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:29 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 185.29 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,010,834 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قرابة 3,079 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.13% ليربح 40.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,953.02، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.29% ليربح هو الأخر 640.36 نقطة ويصل إلى المستوى 28,580.78.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هو الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.59% ليربح 80.81 نقطة ويصل إلى المستوى 5,150.25، وارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.93% ليربح هو الأخر 32.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,556.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.48% ليربح 131.52 نقطة ويصل إلى المستوى 27,476.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.97% ليربح 31.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,249.32.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.17% ليربح 21.33 نقطة ويصل إلى المستوى 12,711.68، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.78% ليربح هو الأخر 56.71 نقطة ويصل إلى المستوى 7,330.00.