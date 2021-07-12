شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات ضيقة النطاق قرب الدعم المحوري 0.9135، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.9200.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 0.9135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9110 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد