شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليختبر المقاومة 0.7500 ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7375، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 0.7500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7400 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط