شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي في الجلسات الماضية ليخترق مستوى 74.70 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد وإيقاف التصحيح الهابط الأخير، ونتوقع استمرار الميل الصاعد للتوجه نحو مناطق 77.80 مبدئياً.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 74.70 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.50 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد