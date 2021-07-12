شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 26.25 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 25.65.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 26.25 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط