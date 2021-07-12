شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق الدعم المحوري 1797.00، ويتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة، بانتظار اختبار مستوى 1825.15 مبدئياً.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1797.00 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ليتجه نحو زيارة مستوى 1770.00 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد