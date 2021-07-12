شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لضغط سلبي ليكسر مستوى 1.2500 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في البيع الآن.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.2650، بينما يمثل الثبات فوق 1.2410 شرط مهم لتحقيقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد