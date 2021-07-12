شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتجه نحو إعادة الاختبار – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الصاعد ليقترب من إعادة اختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع الدعم المكسور ليضيف مزيد من القوة إلى المقاومة التي تشكّلت هناك، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وبدء ظهور إشارات سلبية الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 109.22 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 110.50 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط