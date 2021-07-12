شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب قوية – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.3805 يليه 1.3890 ويستقر فوق المستوى الأخير، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.3960 كمحطة تالية.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يدعم فرص استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3890 يعتبر مفتاح سلبي للضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد