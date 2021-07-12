شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليقترب من المقاومة المحورية 1.1888، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1780 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه، حيث إن اختراقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وبدء موجة صاعدة تبدأ أهدافها عند 1.1975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط