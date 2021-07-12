شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافق مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.0% مقابل 5.1% والتي عدلت من نمو 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 4.8%.