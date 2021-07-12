شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في ثمانية أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.6989 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6986، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7009، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.6982، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7000.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن الاستقرار المالي وتغير المناخ في مؤتمر فينيسيا الدولي حيال تغير المناخ في البندقية، والذي نوه من خلاله الإفصاحات والبيانات: بناء أسس قوية لمعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن التضخم.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن عن بيانات التضخم لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

كما تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء للكشف أيضا عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.6% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.

وفي سياق أخر، يرتقب المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لما سوف تسفر عنه شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته الأربعاء القادم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك قبل أن يدلي الخميس المقبل بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.