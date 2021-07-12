شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المنتجات الأكثر تصديرا من مصر في إبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية نتيجة لمساهمة مجموعة من السلع، ومن أهمها الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 100.9 مليون دولار في شهر إبريل الماضي، مقابل 46.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 118.5%، يليها الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 73.6 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 65.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

وضمت قائمة الصادرات المصرية أيضا السجاد والكليم ووصلت قيمتها إلى 33 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 16.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 102.9%، ثم صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 25 مليون دولار، مقابل 14.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 77.2%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2021، وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.