شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، متكبداً خسائر حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -136.67 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المهم 10,745.92، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,900.