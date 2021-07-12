شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الارتفاع في آخر جلساته، ولكن جاء الارتفاع ضعيف نتيجة محاولات السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.58% ليكسب السهم نحو 15 هللة فقط، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.70 ومستوى المقاومة 28.00.