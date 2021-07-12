شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتعرض للضغوط الحر – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أرامكو السعودية (2222) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.72% ليخسر السهم نحو 25 هللة، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليشير هذا إلى قوة سيطرة البائعين على حركة السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 34.90، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.40 ومستوى المقاومة 34.90.