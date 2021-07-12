شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.56% ليخسر السهم نحو 48 هللة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره اعلى مستوى 18.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.92 ومستوى المقاومة 19.10.