شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.80% ليخسر السهم نحو 20 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.16 ومستوى المقاومة 25.85.