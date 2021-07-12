شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اليمامة للحديد (1304) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.29% ليخسر السهم نحو 70 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراق مقاومته الحالية 55.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 55.80.