شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة يتحرك بنطاق عرضي – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة المملكة القابضة (4280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% بما يعادل -0.02 نقطة فقط، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق عرضي على المدى القصير في محاولة منه لتصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاعا لسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 10.88 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.22 ومستوى المقاومة 10.88.