شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.03% بما يعادل -2.549 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,694.33، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 8,262.86 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,694.33 ومستوى المقاومة 8,262.86.