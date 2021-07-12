شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التعاونية (8010) الانخفاض في آخر جلساته، متأثراً بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -1.10 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 81.70، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 76.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.90 ومستوى المقاومة 80.90.