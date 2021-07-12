شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى ليغلق عند مستوى 384 فلس، وذلك بعدما تعرض لضغوط بيعية قوية ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engullfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 360 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 375 فلس وبين مستوى المقاومة هو 390 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط