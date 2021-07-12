شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 5.17 ريال، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 5.11 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى5.22 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط