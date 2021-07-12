شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 14 ريال، حيث استهل الجلسة امس الاحد عند مستوى 13.63 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 13.43 ريال منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 13 ريال كمستوى اول ثم 12 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 13.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط