شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 17.06 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، بالتزامنمع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع امكانية انخفاض السهم لمستويات اقل قد تصل الى 16.80 ريال، كمستوى اول ثم 16.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط