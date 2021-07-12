شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 72 فلس، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصيرالأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 64 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 76 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 72.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط