شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند نفس سعر الفتح وهو 750 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 760 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 720 فلس كمستوى اول ثم 680 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 760 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 744.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 752.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط